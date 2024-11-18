На Херсонщине определили места под многофункциональные зоны дорожного сервиса

«Мы определили семь точек, которые находятся на уже, к счастью, восстановленных автомобильных трассах, пролегающих по Херсонской области. <...> Нам самим приходится определять перспективные места, где в дальнейшем будут размещаться объекты многофункциональных зон и объекты дорожного сервиса. Мы обозначили два таких объекта на мелитопольской трассе, затем внутри Херсонской области два объекта: возле Аскании-Нова, Чаплынки. То есть мы по определенным признакам понимаем, что эти места перспективны и будут востребованы», — сообщил ТАСС и.о.министра курортов и туризма региона Сергей Запускалов на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме в Геническе.

Министерство уже инициировало размежевание этих участков, чтобы заранее иметь правовые основания для передачи их добросовестным инвесторам. Параллельно Минкурортов региона готовит программу автомобильного туризма.