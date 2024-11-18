Два года работы для фронта и тыла

Комитеты появились в 2022 году в 89 регионах России после встречи жен и матерей военнослужащих с Президентом. В севастопольском активе — два десятка человек под руководством Виктории Тупчаненко. Они смогли создать сильную платформу для поддержки семей бойцов СВО. Штаб оказывает психологическую и юридическую помощь, собирает гуманитарные грузы для воинов, занимается увековечением памяти погибших, много внимания уделяет патриотическому воспитанию, организует фотопроекты, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«Наши воины защищают Родину, а вы поддерживаете их всем сердцем. Комитет семей воинов Отечества — это одна большая добрая семья, где каждый поддерживает друг друга, дает все, что может: время, силы, эмоции, чувства. И этот ежедневный труд, эта общая энергия — пожалуй, один из самых важных вкладов в нашу Победу. Благодарю вас от имени всех севастопольцев», — подчеркнул на встрече губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Благодарность тем, кто помогает семьям воинов, выразил и председатель заксобрания Владимир Немцев.

«Вы помогли сотням людей в Севастополе. Низкий поклон за вашу чуткость, неравнодушие, за сострадание, за добрые, открытые сердца, за уникальный дар помогать. Эти два года принесли серьезные испытания для всех нас, особенно — для наших защитников и их близких. Но я абсолютно уверен: сплотившись, мы преодолеем все трудности и, безусловно, победим», — обратился к участникам встречи спикер заксобрания.

Активистам вручили благодарственные письма, а потом за чаепитием состоялся разговор на самые волнующие семьи военных вопросы. Один из самых важных — выделение земельных участков. Севастополь — один из немногих регионов, где действует эта мера поддержки. На сегодня участки получили 549 человек, еще 148 предпочли получить вместо земли выплату размером в миллион рублей.

«По поводу выплат миллиона рублей: эту практику будем обязательно продолжать, на следующий год мы заложим порядка 400 миллионов рублей для этих целей, также продолжается формирование участков. Вопросы предоставления земли и выплат продолжаю держать на личном контроле», — пообещал М.Развожаев.

В рамках форума «Плечом к плечу к СВОим» в Севастопольской детской школе искусств была развернута фотовыставка «Семья героя», организованы мастер-классы для детей и юридические консультации для взрослых.