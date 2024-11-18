Для спасения берега Херсонеса разрабатывают его 3D-модель

Способом 3D-моделирования ученые СевГУ совместно с коллегами из Санкт-Петербургского горного университета и музея-заповедника «Херсонес Таврический» пытаются предотвратить разрушение береговой линии, ее 3D-модель позволила бы предсказывать и предотвращать возможные обрушения берега.

В своей работе исследователи используют георадары и сейсмоакустические приборы, с их помощью они создают «цифровой слепок» берега, выявляют пустоты и слабые участки в скальной породе.

Для наиболее точной оценки динамики происходящих процессов, они каждые полгода выполняют повторные сканирования, сравнивают результаты.

«Главная цель проекта – разработать план по сохранению береговой линии Херсонеса, включая Уваровскую базилику, где предположительно крестился князь Владимир», – сообщили в СевГУ.

Речь не идет о полной остановке береговых разрушений – это невозможно. Но возможно замедлить процесс, о чем заявляет заведующий лабораторией исследования прибрежной зоны СевГУ Виктор Вахонеев.

По его мнению, рассматриваются варианты инъектирования скальной породы или, например, создание берегозащитных сооружений.

Как уже сообщала ранее «Севастопольская газета», проект создания цифровых двойников рассчитан на 5 лет и должен завершиться научными рекомендациями для различных федеральных министерств.

Дальнейшими шагами могут стать выделение соответствующего финансирования на разработку конкретного берегозащитного проекта.