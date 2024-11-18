Детскую поликлинику и психинтернат продолжают строить

Если ничего не помешает, то строительство современного психоневрологического диспансера на ул.Горпищенко в Севастополе завершат в 2025 году, а детской поликлиники на Корабельной стороне — в 2028-м.

Детская поликлиника

Поликлинику на 100 посещений начали строить на Корабельной стороне на ул.Красносельского в 2022 году. Старую — на ул.Ластовой закрыли, а ее маленьких пациентов перетасовали между поликлиниками на пр.Победы и на ул.Ленина.

Сдать объект первый подрядчик — белгородская компания ООО «СпецГрандСтрой» — должен был к декабрю 2023 года. Но из-за низкого темпа работ контракт с ним расторгли в одностороннем порядке.

В середине лета 2024 года новым подрядчиком определили краснодарскую компанию «Промстройкомплекс». Тогда и.о.замгубернатора Павел Иено обещал, что строительство поликлиники полностью завершат в 2025 году. Но согласно данным нового контракта, сдадут объект в конце 2028 года.

Комфортный психинтернат

О строительстве психоневрологического интерната в Севастополе заговорили в 2017 году. Изначально планировалось, что учреждение будет коридорного типа, со строгим режимом пребывания. Несмотря на то, что 2018 году объект в программу ФЦП не попал, городские власти заказали работы по его проектированию. К началу 2019 года проект был выполнен и прошел госэкспертизу. Госконтракт на строительство интерната на сумму в 1,5 млрд рублей был заключен только в ноябре 2020 года. Заказчик работ — «Единая дирекция капитального строительства», подрядчик — симферопольская компания «Асгард». Закончить работы должны были в ноябре 2023 года.

Потом городские власти решили, что интернат должен быть комфортным и современным. Вместо медучреждения «строго режима» стали строить центр социальной поддержки, в котором пациенты не будут изолированы, а смогут совместно проживать под присмотром специалистов.

На начало 2024 года строительная готовность объекта составляла 15%. Представители департамента капитального строительства сообщили, что техническое задание на корректировку проекта утверждено, ведется поиск средств для финансирования работ.

И вот к ноябрю стало известно, что проект психоневрологического интерната вновь нуждается в корректировке. На дополнительные проектные работы город выделил 40 млн рублей. Контракт подписали с тем же подрядчиком — симферопольской компанией «Асгард». Сдача интерната по-прежнему запланирована на 2025 год.