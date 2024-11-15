В Крыму ожидаются сильные дожди со снегом

Сильные дожди, в горах с мокрым снегом, ожидаются в южной части Крыма 15-16 ноября, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в телеграм-канале регионального Министерства чрезвычайных ситуаций.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 ноября. По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 15 ноября и ночью 16 ноября в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег», — цитирует сообщение ТАСС.

Также ожидается усиление северо-западного ветра до 20 м/с.