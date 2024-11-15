У Лисейцевых уже 11 детей

О награде сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«С Оксаной Анатольевной мы встречались в прошлом году на приеме граждан, который проходил в день рождения партии «Единая Россия»; обсудили с ней вопросы благотворительной деятельности, которую ведет семья Лисейцевых», — написал губернатор.

Он поздравил многодетную мать с наградой и пожелал этой большой семье благополучия и всего самого доброго!

У Лисейцевых 11 детей: Григорий, Юния, Евгений, Василий, Александра, Иван, Геннадий, Пётр, Савва, Василиса и Фёдор. Ребята занимаются спортом, вокалом, танцами, прикладным творчеством.

Эта большая и дружная семья в 2019 году награждена орденом «Родительская слава». Награду главе семьи Сергею Лисейцеву вручал лично глава государства. Тогда в семье детей было девять.

Справка

«Мать-героиня» — высшее звание Российской Федерации, присваивающееся имеющим гражданство России матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, являющихся гражданами России. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Звание и орден утверждены 15 августа 2022 года.

При присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере одного миллиона рублей.