Полностью сформировали Общественную палату Севастополя

В ходе заседания Общественной палаты Севастополя (ОП) 14 ноября прошла процедура довыборов. Тайным голосованием в состав избраны тележурналист СТВ Олег Николаев, глава Севастопольского отделения ОО «Опора России» Евгений Мангул и участник СВО Михаил Матиевич.

Представлять Общественную палату Севастополя в Общественной палате Российской Федерации будет Станислав Корякин. Место было вакантным с сентября после того, как Наталью Кирюхину избрали депутатом Законодательного собрания Севастополя.

Члены Общественной палаты также избрали заместителей председателя палаты. Ими стали председатель профсоюза сотрудников органов внутренних дел Александр Конюшок, журналист О.Николаев, председатель Севастопольского объединения организаций профсоюзов Вадим Богачёв.

В составе ОП Севастополя 33 члена — 11 выдвигает и утверждает Законодательное собрание, 11 — губернатор, еще 11 избирают уже назначенные члены Общественной палаты.