Подпорную стену на Адмирала Октябрьского передали от горхоза гортрансу

Ремонтом подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского теперь занимается департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, сообщил его руководитель Станислав Таматаев.

По его словам, принято решение о передаче данного объекта от департамента городского хозяйства подведомственному департаменту транспорта ГКУ «Единая дирекция по развитию дорожно-транспортной транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Сейчас передача находится в завершающей стадии. Ремонт обещают начать в 2025 году.