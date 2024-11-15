Подпорную стену на Адмирала Октябрьского передали от горхоза гортрансу
Ремонтом подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского теперь занимается департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, сообщил его руководитель Станислав Таматаев.
По его словам, принято решение о передаче данного объекта от департамента городского хозяйства подведомственному департаменту транспорта ГКУ «Единая дирекция по развитию дорожно-транспортной транспортной инфраструктуры города Севастополя».
Сейчас передача находится в завершающей стадии. Ремонт обещают начать в 2025 году.