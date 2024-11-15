На ул.Адмирала Октябрьского ведут реверсивное движение

В воскресенье, 17 ноября, на участке от пл.Восставших до пересечения с ул.Новороссийской вводится реверсивное движение, сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Реверсивное движение введут в 10.00 воскресенья, 17 ноября. Регулировать движение по оставшейся одной полосе будут регулировщики. Такой порядок проезда будет действовать до 17.00. После этого будет возобновлено обычное движение по двум полосам.

«Реверсивное движение с регулированием означает, что движение на участке дороги организовано таким образом, что оно поочередно открывается в одном направлении, а затем в другом», — пояснил принцип реверсивного движения С.Таматаев.

В качестве альтернативы предложен проезд в центр города по улицам 5-я Бастионная – Шмидта, а из центра — по ул.Демидова и 6-й Бастионной.

Ограничение движения вводят для проведения дополнительных геологических исследований по обрушившемуся год назад участку подпорной стены. По словам руководителя дептранса, проектные работы предполагается завершить до конца года, а в 2025 году приступят к ремонту.

Глава департамента также пояснил, что изыскания, которые проводит подрядчик ВАД, понадобились для взятия дополнительных проб для принятия основных конструктивных решений. Из этого можно сделать неутешительный вывод, что за год с момента обрушения подпорной стены эти решения приняты не были.

О том, когда именно начнут ремонтировать подпорную стену и какие виды работ включены в проект, С.Таматаев обещал рассказать в следующий раз.