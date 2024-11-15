Крымчанин открыл и зарегистрировал очередную комету

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе. Как утверждает сам первооткрыватель, теперь он стал вторым в мире среди астрономов-любителей по количеству открытых комет.

В апреле астроном сообщал ТАСС, что обнаружил крупный астероид диаметром около 200 м, потенциально опасный для Земли. В 2019 году он открыл межзвездную комету, получившую его имя.

«Мною открыта новая комета. Открытие произошло рано утром 8 ноября. Сегодня ночью я получил сертификат из Гарварда из центра по изучению малых планет, который зарегистрировал комету и присвоил ей имя C/2024 V1 (Borisov)», — сообщил Г.Борисов.

Он рассказал, что охотился за новой кометой больше года, потратил очень много времени на наблюдение, обработку данных. Признается, что силы были почти на исходе.

«И вот под утро, делая обзоры северной области неба в созвездии Большой Медведицы, обнаружил объект, который сначала мне показался астероидом. Я продолжил наблюдение, снимал, копил информацию, сложил кадры и увидел, что объект действительно имеет слабенький хвостик. Это — комета!» — рассказал астроном.

Подтверждение было получено от нескольких астрономов в мире, которые за ней наблюдали. Затем последовал циркуляр из Гарварда о подтверждении открытия.

Открытая крымчанином комета стала 13-й на его счету. Он действительно теперь занимает второе место в мире среди астрономов-любителей по открытым кометам: первое принадлежит исследователю из Австралии, на счету которого 18 комет. Комета Borisov будет находиться на расстоянии полутора астрономических величин от Земли к февралю 2025 года. Ее можно будет наблюдать между Марсом и Юпитером. В следующий раз комета будет проходить через 3 700 лет. Она имеет примерно несколько сотен метров в диаметре. Всего за всю историю наблюдения астрономы открыли чуть более 4,5 тыс. комет.

Астроном-любитель

Г.Борисов живет в поселке Научном в Бахчисарайском районе Крыма и собственноручно создает телескопы, с помощью которых наблюдает за небесными телами. Первые открытия он сделал в 2013 году. С начала 2024 года им открыто 68 околоземных астероидов, а всего более 130.