Канатку на Ай-Петри запускают на зимний сезон

Канатка будет работать по зимнему графику с выходными в понедельник и вторник.

«В субботу состоится запуск канатки после трёхнедельных каникул, во время которых проводились технические работы», — сказано в сообщении.

До конца года пассажирам предлагают приобрести билет туда и обратно по акционной цене. Стоимость единого билета на подъем и спуск для взрослых составит 900 рублей, для детей от 6 до 13 лет включительно — 600 рублей. Односторонние билеты продают по тем же ценам.

Объект работает по зимнему графику с выходными в понедельник и вторник. В остальные дни канатная дорога будет открыта с 10.00 до 17.00. Последний подъем — в 16.00, последний спуск — в 17.00.