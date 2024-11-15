Икона с БДК «Новочеркасск» будет храниться во Владимирском соборе

Икону святителя Николая Чудотворца с затонувшего БДК «Новочеркасск» передали на хранение во Владимирский (Морской) собор-усыпальницу адмиралов.

Как сообщила пресс-служба Центрального благочиния Севастополя, «икона святителя Николая Чудотворца, перед которой молились моряки-черноморцы БДК «Новочеркасск», затонула вместе с боевым кораблем. Недавно икону удалось достать и, к счастью, она очень хорошо сохранилась».

Командование корабля приняло решение передать образ святителя на хранение во Владимирский собор-усыпальницу адмиралов. Настоятель собора протоиерей Сергий Халюта принял икону из рук командования и поблагодарил моряков за сохранение святыни.

Большой десантный корабль Черноморского флота «Новочеркасск» был атакован 26 декабря 2023 года. Как тогда сообщило Министерство обороны России, «в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

В настоящий момент ведутся работы по подъему корабля.