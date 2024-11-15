Дом на ул.Благодатной догазифицировали с помощью прокуратуры

В результате проверки, которая провела прокуратура Балаклавского района по обращению местного жителя, установлены нарушениях в деятельности газораспределительной организации. В ноябре 2023 года мужчина заключил договор с ГУПС «Севастопольгаз» о подключении его жилого дома на ул.Благодатной к газу в рамках догазификации. Однако мероприятия по технологическому присоединению своевременно не выполнены.

Прокуратура района возбудила в отношении заместителя гендиректора по строительству и технологическим подключениям госпредприятия дело об административном правонарушении. Крымское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало виновное должностное лицо на 10 тысяч рублей за нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения к магистральным газопроводам, газораспределительным сетям.

В настоящее время жилой дом заявителя газифицирован, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.