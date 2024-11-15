Черные риелторы вину не признали

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу в отношении группы «черных риелторов», заставлявших жертв продавать свои квартиры по бросовой цене.

Организатор группы — директор риелторской фирмы, а также учредитель кредитно-потребительского кооператива, подыскивал квартиры с несколькими хозяевами и выкупал одну из долей. В дальнейшем он подселял в эти квартиры соучастников, которые различными способами оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях.

С февраля 2018 по октябрь 2022 года соучастники принуждали к совершению сделок купли-продажи собственников 11 квартир. Трое потерпевших, не выдержав оказываемого давления, продали свое жилье.

В одном случае участник преступной группы причинил жильцу квартиры тяжкий вред здоровью.

Кроме того, организатор группы в августе 2022 года пообещал предоставить знакомому заем под залог земельного участка, а в действительности продал землю и причинил обманутому потерпевшему ущерб в размере 1,5 млн рублей. В декабре 2022 года в ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере.

Потерпевшие обращались на прием прокурора города. На его личном контроле находился вопрос возбуждения и ход расследования уголовного дела. Следствие провело СУ УМВД России по Севастополю.

Подсудимые вину не признали. Однако на основании собранных следствием и представленных государственным обвинителем доказательств Гагаринский районный суд Севастополя осудил их по всем статьям обвинения.

Организатору группы назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Один из соучастников получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Остальные — осуждены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 4 лет условно.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда и компенсации морального вреда на общую сумму почти 500 тысяч рублей.