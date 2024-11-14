Севернее Джанкоя рухнул мост

В Крыму, между селами Изумрудное и Маслово Джанкойского района поврежден путепровод над железнодорожным полотном.

В момент обрушения, которое произошло поздно вечером 13 ноября, на нем находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших водителей и передали медикам.

На месте происшествия работали оперативные службы, завалы разбирали 43 спасателя и 16 единиц техники.

Движение электропоездов на участке Соленое Озеро – Джанкой приостановлено.

Минтранс Крыма утром 14 ноября опубликовал схему объезда поврежденного участка дороги для автотранспорта.

Следственным комитетом организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение путепровода. Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.