Победили во Всероссийском конкурсе школьных сочинений

Семикласнница Лада Москаленко из школы №49 и десятиклассник Марат Юткевич (школа №3 с углубленным изучением английского языка) вошли в число победителей конкурса.

Жюри сформировало рейтинговый список, в который вошли 100 участников из 61 субъекта, который набрали более 51,5 баллов из 60 возможных. Всего в федеральном этапе конкурса было представлено 417 сочинений от школьников из 89 субъектов РФ.

Для написания сочинения нужно было выбрать одну из 13 тематических направлений.

Л.Москаленко написала сочинение «Слово о Василе Быкове», посвященное 100-летию со дня рождения этого советского писателя. Сочинение М.Юткевича называется «Дневнике севастопольского школьника», оно посвящено 80 летию со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков».