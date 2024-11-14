Остановку с бегущими оленями у села Резервное нужно сохранить

Уникальное мозаичное панно с изображением бегущих оленей на старой советской остановке на Ялтинском шоссе у поворота на с.Резервное дорожники обещали не сносить. А Севнаследие даже попытается увидеть в ней объект культурного наследия.

Мысль, что эта прекрасная мозаика может быть уничтожена, появилась у журналистов редакции «Севастопольской газеты» после изучения госконтракта на строительно-монтажные работы на обустройство автобусных остановок в районе 60-го километра Ялтинского шоссе. Сумма контракта 52,6 млн рублей, заказчик ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», подрядчик ГБУ «Севастопольский Автодор». Работы должны быть завершены к 30 июня 2025 года. В их перечне — демонтаж каменной подпорной стены, автобусных остановок, бордюров, разборка существующих покрытий, тротуаров и т.д. Взамен на повороте у с.Резервное должны появиться новые остановочные комплексы, насыпи, бордюры, заездные карманы и т.д.

Сама по себе, замена старого на новое — дело хорошее, вот только существующие остановки по трассе Севастополь – Ялта — не просто бетонные укрытия от дождя, ветра и солнца. Некоторые из них — настоящие произведения искусства, выполненные в советское время и знакомые многим севастопольцам и крымчанам с детства. Речь идет не только о панно с бегущими оленями, а еще о мозаике с изображение глиняных сосудов у села Гончарное и многих других... Неужели у кого-то поднимется рука снести такую красоту?!

С этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась в департамент транспорта. Там заверили, что остановку с оленями сносить в рамках этого госконтракта не будут.

В свою очередь, в управлении охраны объектов культурного наследия, куда «Севастопольская газета» направила информационный запрос, пообещали рассмотреть остановку с мозаичным панно у поворота на с.Резервное на предмет выявления как объекта культурного наследия. Выявлять будут три месяца.

«В соответствие с п.3 ст 16.1 ФЗ №73-ФЗ в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации в Управлении должна быть организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта», — говорится в ответе на информационный запрос газеты.

О результатах работы по установлению историко-культурной ценности остановки с оленями Севнаследие пообещало проинформировать «Севастопольскую газету».