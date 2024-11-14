На Ай-Петри проведут новую канатную дорогу

Сейчас готовится проект. Сроки его реализации станут известны в первом квартале 2025 года.

Об этом на полях форума индустрии гостеприимства Open Mriyа сообщил гендиректор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

«Мы готовим новый проект канатной дороги. Количество людей, которые смогут ей воспользоваться, значимо возрастет: до 20-25 раз увеличится проходимость дороги», — рассказал С.Саруханян.

По его словам, новая канатная дорога будет карусельного типа — с несколькими кабинками, идущими друг за другом. Также новый объект предполагает большую ветроустойчивость, что позволит повысить время работы дороги в течение года: работа существующей канатки периодически приостанавливается из-за погодных условий. Сроки реализация проекта планируют раскрыть в первом квартале 2025 года.

«Сейчас изучается механика поставки оборудования, подготовки и запуска», — уточнил С.Саруханян.

Существующая канатная дорога проложена между поселком Мисхор и горой Ай-Петри и запущена в 1988 году. В 2024 году ее реконструировали и сократили на треть: на гору поднимают уже не от Мисхора, а от промежуточной станции в районе Ялтинского шоссе.

А с 25 октября канатная дорога закрыта на неопределенный срок. Как указано в сообщении обслуживающего ее турцентра, «чтобы усовершенствовать для всех гостей и жителей полуострова путь до самой красивой вершины Крыма».