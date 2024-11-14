Миндалю-ветерану вьюнок не помешает

Легендарному старожилу на Малаховом кургане вьюнок не мешает, а помогает. К такому выводу пришли в Музее обороны Севастополя после тревожного сигнала, что сорняк полностью обвил молодые побеги миндаля.

На информационный запрос «Севастопольской газеты» в музее ответили, что единственному сохранившемуся на Малаховом кургане дереву со времен Великой Отечественной войны внимание уделяется постоянно.

«На протяжении многих лет сотрудники музея следят за Мемориальным комплексом «Малахов курган», где красота паркового искусства сочетается с легендарной историей этого священного места. Особое внимание уделяется миндалю — дереву, которое сохранилось от довоенного парка. Ему уже более 80 лет», — рассказали в музее.

По мнению музейщиков, благодаря зеленому вьюнку, который укрыл своей пышной листвой землю под миндалем, почва под деревом защищена от солнечных лучей, что способствует более длительному сохранению влаги после полива.

Вместе с тем у зеленого вьюнка есть и свои особенности: если не контролировать его рост, он может заплести весь ствол, причинив дереву вред. Именно по этой причине садовники музея периодически подстригают быстрорастущий вьюнок, рыхлят почву и вносят удобрения для миндаля.

«Небольшой побег вьюнка, который «покусился» на молодую поросль миндаля, не принес никакого вреда дереву. В настоящий момент стволы зеленого старожила бережно очищены, и побег вьюна подрезан», — заверили в музее, одновременно поблагодарив севастопольцев за бдительность и неравнодушие.