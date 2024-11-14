Движение по участку железной дороги в Джанкойском районе восстановлено
Движение пригородных поездов на участке дороги Соленое Озеро – Джанкой восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Утром в четверг, 14 ноября, ЮППК сообщала, что движение электричек на участке в Джанкойском районе, где накануне обрушился мост, было приостановлено.
«Движение восстановлено. Поезд № 6620 сообщением Симферополь — Соленое Озеро отправился из Джанкоя в 12.56 мск и будет следовать согласно действующему расписанию», — сообщили в пресс-службе.
Обрушение путепровода над железнодорожным полотном на дороге Джанкой – Маслово произошло вечером 13 ноября. На мост в момент обрушения заехали грузовик и легковой автомобиль. Оба водителя пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Следователи дадут оценку состоянию путепровода на предмет его аварийности. Прокуратура республики также проводит проверку по факту обрушения части мостового перекрытия.
20 аварийных мостов
Автомобильный путепровод полностью восстановят в 2025 году, на это затратят порядка 180 млн рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 млн рублей», — написал он в своем телеграм-канале.
Начальник службы автомобильных дорог региона Николай Мокрицкий сообщил, что мост будут восстанавливать на средства резервного фонда Совета министров Республики Крым. На работы уйдет порядка 3-4 месяцев.
Он уточнил, что всего в республике 359 мостов, из них 20 находятся в аварийном состоянии.