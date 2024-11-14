Благоустраивать Братское кладбище будут на федеральные средства

Приводить в порядок Братского кладбища и Свято-Никольский храм на Северной стороне Севастополе планируют с участием Министерства обороны и других федеральных ведомств.

Вопрос присвоения Братскому кладбищу героев Крымской войны и Свято-Никольскому храму статуса военно-мемориального комплекса инициировал депутат Государственной Думы Константин Затулин, который обратился к Министру обороны Андрею Белоусову с просьбой передать оба памятника в ведение Министерства обороны.

Такое решение стало результатом работы группы специалистов Министерства обороны, которая по распоряжению А. Белоусова изучила уникальность кладбища и храма.

В состав рабочей группы вошли специалисты департамента МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества – заместитель начальника департамента Андрей Таранов и начальник отдела военно-мемориальной работы Игорь Миронов.

Они побывали на Братском кладбище, встретились с настоятелем Свято-Никольского храма протоиереем Георгием Поляковым, представителями Военно-исторического братства духовно-патриотического возрождения, ознакомились с документами и предложениями по благоустройству объекта, провели фотофиксацию.

После этого в городском правительстве состоялось совещание с участием первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина и руководителей профильных ведомств.

В результате было решено сначала благоустроить территорию Братского кладбища, выделив отдельное направление работы в уже существующих федеральных планах. Практическая работа по благоустройству исторических воинских захоронений предположительно займет еще два-три года. В дальнейшем мемориальный комплекс будут развивать, взаимодействуя с Министерством культуры.

Исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев считает, что практическая реализация подготовленных Военно-историческим братством духовно-патриотического возрождения предложений, а также протокольных решений совещания в правительстве Севастополя с участием представителей Минобороны, особенно важны в контексте 170-летия окончания Первой обороны Севастополя, а также 170-летия окончания Крымской войны, которое будет отмечаться в марте 2026 года.

«Надеюсь, что Министерство обороны и правительство Севастополя в этом деле объединят свои силы и ресурсы. Наверняка будут задействованы и возможности Министерства культуры, других ответственных структур, заинтересованной общественности. Стимулом к работе, нацеленной на результат, является личное внимание к этой теме министра обороны Андрея Белоусова и депутата Госдумы Константина Затулина, системно занимающегося проблематикой Севастополя на протяжении более тридцати лет», – отметил С.Горбачев.