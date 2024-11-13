Взрыв автомобиля — теракт

Следком возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего в Севастополе.

Следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ.

Предварительно установлено, что утром 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход расследования.