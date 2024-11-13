Трассу «Новороссия» расширят до четырех полос постепенно

«Трасса [Р-280 «Новороссия»] находится полностью в постоянной работе. Во-первых, мы практически все привели в нормативное состояние. <...> От границы старой России до Таганрога мы в этом году мы полноценно четырехполосную дорогу сделали. На прошлой неделе я <...> в Мариуполе утвердил окончательную трассировку [его] обхода <...>. Сейчас мы от Мариуполя до Бердянска считаем участок, и дано поручение Росавтодору проектировать этот участок дороги. То есть, мы поэтапно проектируем всю дорогу и по мере наличия финансовых ресурсов будем расширять до четырехполосной. Задача — желательно к 2030 году нам новую территорию всю соединить четырехполосной полноценной дорогой», — цитирует вице-премьера ТАСС.

М.Хуснуллин отметил, что до конца года специалисты сделают участок упомянутой трассы от Краснодара до Крымского моста скоростным — завершаются работы по его расширению до четырех полос. «Мы продолжаем работу по обходу, по кольцу автомобильному вокруг Азовского моря. Из хороших новостей хочу сказать, что мы до конца года от Краснодара до Крымского моста, что тоже является частью Азовского кольца, мы дорогу (трасса Р-280 „Новороссия“ — прим. ТАСС) четырехполосную без светофоров сделаем. Сейчас строители последние дни дожимают. И в принципе до конца года еще порядка 120 км скоростного участка от Краснодара до Крымского моста вдоль Азовского моря будет запущено в эксплуатацию», — сообщил вице-премьер РФ.

Трасса Р-280 «Новороссия», связывающая Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, получила статус федеральной в июне 2023 года. Ее протяженность составляет более 635 км.