Создана интерактивная градостроительная карта Севастополя

Это инструмент для всех, кто интересуется строительством и развитием города.

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» разработал и разместил на своем официальном сайте интерактивную карту, которая поможет всем желающим лучше ориентироваться в градостроительной документации Севастополя, сообщила пресс-служба департамента архитектуры.

На карте доступна к просмотру действующая градостроительная документация; можно узнать об объектах культурного наследия и об ограничениях достопримечательного места и охранных зонах; ознакомиться с красными линиями улично-дорожной сети в отношении земельных участков и территорий. Можно искать земельные участки по кадастровому номеру, выбирать объекты и просматривать семантические данные и их описание.

Карта доступна/по ссылке https://niigais.nextgis.com/resource/1989/display?panel=none.