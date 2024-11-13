Ремонтируют набережные и волноотбойники

В Крыму продолжается ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, поврежденных штормом в ноябре прошлого года.

«Ряд первоочередных работ будет завершен до конца текущего года. Это в том числе восстановление покрытия набережных, а также волноотбойных стенок, пляжей, ограждений», — написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он сообщил, что продолжается подготовка комплексной программы восстановления берегозащитных сооружений, рассчитанная до 2030 года. В программу включены строительно-монтажные работы на 35 берегоукрепительных сооружениях, из них 16 объектов нуждаются в реконструкции, а 19 — в капитальном ремонте.

После восстановления сооружений, ожидается, что площадь пляжных зон в Республике Крым увеличится в среднем на 68%, а за счет реконструкции пляжи расширятся на 83%.