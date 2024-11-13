На Шевченко взорвался автомобиль

«Сегодня в Севастополе, в 9.53 на телефон службы «112» поступило сообщение о пожаре на ул.Т.Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль. В 9.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор не исключил, что причина взрыва — диверсия. Погибший мужчина — военнослужащий. По словам очевидцев, у него произошла травматическая ампутация обеих ног.