Команда севастопольских студентов-энергетиков победила на олимпиаде в Казани

В Казанском государственном энергетическом университете с 5 по 8 ноября провели заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов вузов «Передовые технологии в энергосбережении». Севастополь представила команда Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета в составе капитана команды Ирины Кабанцовой, Вилины Зиамбетовой, Ивана Мозжухина, Наталии Пантюховой, Анастасии Шатковой.

Олимпиадники продемонстрировали свои знания в теоретических и практических заданиях. В первом случае студентам нужно было за 40 минут дать ответы в системе дистанционного обучения Moodle на 90 вопросов. На этом этапе третье место в личном зачете заняли А.Шаткова и Н.Пантюхова.

На практическом туре командам предстояло за три часа решить задачу, связанную с повышением энергоэффективности Саратовской ТЭЦ, имея определенные исходные данные. В течение трех часов участники должны были подготовить презентацию со своим вариантом. После истечения времени, отведенного на практическое задание, команды приступили к докладу, над которым работали плодотворно до самого утра, основываясь на знании учебного материала.

Все усилия оказались не напрасными — после доклада олимпиадная комиссия единогласно решила присудить первое место команде из Севастополя.