Каждая пятая бутылка в ресторане должна быть отечественной

В России утвержден ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20% от общего количества наименований вин.

Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт», впервые детально описывают наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания.

«Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин», — сообщила пресс-служба Роскачества. При разработке стандарта были учтены предложения и замечания Российской ассоциации сомелье, Ассоциации виноградарей и виноделов России.

В документе описаны классические и авторские винные карты, даны рекомендации, как располагать информацию об алкогольной продукции в винной карте и как описывать. Согласно стандарту, в винной карте следует указывать наименование алкогольной продукции — обязательно на русском языке, название производителя, района и страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.

За предприятиями общественного питания оставлено право самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями, например винами недели, месяца или сезона, банкетные приложения или приложения для летних веранд и сезонных залов обслуживания.