И Шарику нальют

«С собаками к нам нельзя» — примерно так встречали посетителей с четвероногими спутниками на пороге заведений общественного питания еще каких-нибудь пять-шесть лет назад... Сегодня большинство тех же заведений к таким гостям относится лояльно. А в некоторых даже подают «шампанское для собак».

Вначале было пиво

Как и большинство бесполезных вещей, пиво и вино для собак впервые появились в США, причем относительно недавно — в 2017 году, и очень быстро распространилось по миру. По сути это смесь из мясного бульона, экстракта солода и пивных дрожжей. Еще в него добавляют витамины и консерванты. Среди собачников пиво начало пользоваться популярностью, но солодовый напиток пьют не все. Поэтому собачье пиво перелили в бутылки из-под шампанского, убрали из рецептуры солод и получили шампанское для собак.

Основу всех напитков составляет дегидратированный белок. Это сухой порошок из высушенного и обезжиренного мяса. Его растворяют в воде для получения бульона, а затем добавляют разные экстракты и ароматизаторы. На маркетплейсах такое шампанское стоит от 400 рублей за 375 мл, импортное «пиво» 330 мл продают по той же цене, а отечественное — по 150 рублей.

Собакам вы что наливаете?

В Севастополе собачьи напитки известны далеко не всем. Мы обошли шесть зоомагазинов, и в четырех из них продавцы даже не слышали о пиве и шампанском для четвероногих. В одном кассир припомнила, что кто-то когда-то спрашивал, но эти лакомства она в глаза не видела. В одном магазине напиток был.

— Да, конечно, у нас есть пиво для собак, было и шампанское, но закончилось. Летом спрос небольшой, а под Новый год берут очень хорошо. Приходите в декабре, шампанское у нас обязательно будет, — рассказала продавщица.

В кафе «Аполло», предлагающем в меню особенное шампанское, рассказали, что напиток пользуется уверенным, пусть и небольшим, спросом.

Вкусно и полезно... Или нет?

Производители жидких собачьих радостей утверждают, что рецептура разрабатывалась под наблюдением ветеринарных врачей, напитки не только вкусные, но и очень полезные.

По мнению ветеринарного врача Игоря Адрузова, все ингредиенты, входящие в пиво и шампанское для собак, так или иначе встречаются в большинстве кормов или пищевых добавок.

— Важно учитывать индивидуальные особенности питомца. На отдельные компоненты этих лакомств может быть аллергия, например, на курицу. Также важно соблюдать режим питания, введение дополнительных угощений и лакомств собакам не рекомендуются.

Многие специалисты напоминают, что вкусный бульон собаки могут пить гораздо активнее, чем обычную воду, значит, нужно контролировать и количество напитка. Впрочем, так же, как и у людей. Так, в день животное выпивает примерно 60 мл жидкости на килограмм веса. Для собачьего вина эту норму нужно делить на два. Если ваш питомец — это трехкилограммовый тойтерьер, больше 100 граммов ему не наливать!

В остальном, если не злоупотреблять, ничего страшного в собачьем вине нет. Некоторые производители пытаются даже рекомендовать его людям.

Завидуем «собачьей жизни»

Первым в Севастополе собачье меню предложил ныне неработающий ресторан Fedyukhi. Состояло оно из нескольких простых мясных угощений. Кафе «Аполло» закуски к собачьему шампанскому не предлагает. Однако всё идет к тому, что в Севастополе скоро появится гораздо больше предложений для питомцев. По крайней мере, бесплатную миску с водой готовы предложить во многих заведениях общепита.