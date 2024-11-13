Беспокоятся за миндаль на Малаховом кургане
Легендарное дерево душат сорняки, бьют тревогу жители Севастополя.
По весне миндаль дал молодые побеги, такое обновление не могло не обрадовать севастопольцев, которые время от времени бывают на Малаховом кургане и наблюдают за состоянием дерева. И вот недавно свое беспокойство было высказано в комментарии на странице в соцсети губернатора Севастополя.
«Обратите, пожалуйста, внимание на молодые побеги Легендарного Миндаля. «Деток» надо спасать, их обвивает вьюнок... «задавит». Калитки нет, и не залезешь, чтобы аккуратно убрать этот ядовитый сорняк», — написала жительница Севастополя Ольга Александрова.
«Севастопольская газета» отправилась на Малахов курган и на месте убедилась, что побеги миндаля завиты неким ползущим растением, и обратилась за комментарием к специалисту-дендрологу Дмитрию Диденко.
— Вьюнок — это травянистое растение, на зиму отомрет и уж насмерть миндаль не задавит, но небольшую конкуренцию все же составит, так что лучше удалить, — прокомментировал Д.Диденко.
По его словам, травянистый агрессор очень похож на ластовень острый, а это типичный сорняк. Удалить его необходимо вместе с корневищем, иначе на следующий год он прорастет снова.
Общественники и сами бы избавили дерево от агрессивного соседа, но тому мешает круговая металлическая ограда, которой окружен миндаль. Необходимо участие в этом деле специалистов Музея обороны Севастополя.