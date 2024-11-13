Беспокоятся за миндаль на Малаховом кургане

По весне миндаль дал молодые побеги, такое обновление не могло не обрадовать севастопольцев, которые время от времени бывают на Малаховом кургане и наблюдают за состоянием дерева. И вот недавно свое беспокойство было высказано в комментарии на странице в соцсети губернатора Севастополя.

«Обратите, пожалуйста, внимание на молодые побеги Легендарного Миндаля. «Деток» надо спасать, их обвивает вьюнок... «задавит». Калитки нет, и не залезешь, чтобы аккуратно убрать этот ядовитый сорняк», — написала жительница Севастополя Ольга Александрова.

«Севастопольская газета» отправилась на Малахов курган и на месте убедилась, что побеги миндаля завиты неким ползущим растением, и обратилась за комментарием к специалисту-дендрологу Дмитрию Диденко.

— Вьюнок — это травянистое растение, на зиму отомрет и уж насмерть миндаль не задавит, но небольшую конкуренцию все же составит, так что лучше удалить, — прокомментировал Д.Диденко.

По его словам, травянистый агрессор очень похож на ластовень острый, а это типичный сорняк. Удалить его необходимо вместе с корневищем, иначе на следующий год он прорастет снова.

Общественники и сами бы избавили дерево от агрессивного соседа, но тому мешает круговая металлическая ограда, которой окружен миндаль. Необходимо участие в этом деле специалистов Музея обороны Севастополя.