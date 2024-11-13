Автобусы объезжают улицу Шевченко

Схему движения общественного транспорта в районе ул.Шевченко изменили на время работ экстренных служб на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий.

В связи с работами экстренных служб Севастополя на улице Тараса Шевченко общественный транспорт меняет схему движения, сообщили в департаменте транспорта.

Объезд маршрута №24 будет осуществляться по улице Колобова с выходом на пр.Октябрьской Революции, далее с возвращением на свой маршрут.

Маршрут №79 на ул. Колобова заезжать не будет.

До окончания работ экстренных служб маршруты №83 и №84 осуществляют объезд по ул.Молодых Строителей.

Утром 13 ноября в Севастополе на ул.Тараса Шевченко взорвался заминированный внедорожник. Погиб водитель — военнослужащий. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ.