Станцуют «Повести Белкина»

В Севастопольском театре им.Луначарского готовят спектакль по пушкинским произведениям. Премьера «Тайных писем» намечена на 16-17 ноября, а пока журналистов пригласили почувствовать себя частью творческого процесса — спектакль будет музыкальным, что должно подчеркнуть атмосферу эпохи.

Танцевальный мастер-класс

Необычный эксперимент инициировала хореограф спектакля Ольга Зотова, которая и устроила для представителей СМИ танцевальный мастер-класс. Для каждого журналиста, заранее заявившего о своей готовности стать участником урока хореографии, подготовили партнера из числа задействованных в спектакле артистов. Показали несколько танцевальных па, включили музыку и начали отсчитывать «раз-два-три, раз-два-три»...

По словам О.Зотовой, хореография в спектакле сливается с драматической игрой, что погружает зрителей в пушкинскую эпоху с традиционными для того времени светскими балами.

Фантазируйте!

Однако предпринятый эксперимент имел и другой смысл. Создатели спектакля хотели погрузить журналистов в саму атмосферу его созидания, что было второй частью мастер-класса. К действию в фойе подключился режиссер спектакля Григорий Лифанов, которому на время поручили роль поэта, раздающегося своим персонажам письма, содержащие для каждой пары некую внезапно открывшуюся тайну.

— Вам надо придумать и сыграть какую-то эмоцию, которая возникла у вас после прочтения письма. Фантазируйте! – предложила О.Зотова.

Участники мастер-класса не растерялись: одна из пар сыграла ревность, другая — покорность судьбе, третья — внезапное презрение к партнеру, четвертая — легкомысленное неверие. Так или иначе, но участие в создании артистических этюдов вдохновило всех.

— Мы хотели, чтобы вы почувствовали, как мы сочиняем то, что происходит на сцене, какие даем задачи актерам. Чтобы вы тоже прошли через этап создания событий. Драматический актер — не танцор, мы должны найти его пластическую природу и помочь выразить себя, — продолжила хореограф.

Классическое прочтение и пять Пушкиных

О самой постановке рассказал главный режиссер театра Г.Лифанов. По его словам, театр получил грант Министерства культуры РФ и некоммерческого партнерства «Русские сезоны» на постановку произведений Пушкина. Отсюда появилось решение включить в репертуар театра «Повести Белкина».

Основанием к тому стало 225-летие со дня рождения поэта, а также разнообразие самого этого произведения, состоящее из пяти повестей.

— Мне кажется, главная мысль этого произведения — состояние человека перед необходимостью выбора, который он делает осознанно или нет. Есть в этом и мистика, и судьба, и что-то свыше... Нам показалось, что во всем этом очень много таинственного, не зависящего от самого человека. Потому мы и назвали спектакль «Тайные письма», — объяснил задумку Г.Лифанов.

Он также выделил особое значение в спектакле пластической составляющей, заменяющей иногда что-то, что стоит за текстом, передает мысли и чувства людей.

По словам режиссера, над спектаклем работает большая творческая команда, в том числе режиссеры Нателла Абелева, Наталья Слепченко.

— Это будет увлекательное путешествие по произведениям Пушкина. Мы используем его письма, его отдельные стихотворения болдинского периода, когда и были написаны «Повести Белкина», — пообещал Г.Лифанов.

В спектакль войдут четыре повести из пяти. Еще одну поставят отдельно для Малой сцены театра.

— Это будет классическое прочтение произведения в академическом театре. Мы максимально уважительно относимся к автору, тем более, что в его произведениях заложено так много философии, мысли, красивого слога, что какое-то режиссерское новаторство здесь будет неуместным. При этом, нам не избежать каких-то интересных театральных ходов, новой выразительной сценографии, — продолжил режиссер.

Одним из таких ходов станет присутствие на сцене пятерых Пушкиных. Этот креативный режиссерский ход Г.Лифанов объяснил особой интонацией, присутствующей в каждой повести, ведь Пушкин наверняка создавал свои произведения в разном внутреннем состоянии и настроении.

— Мы решили таким образом обозначить уникальность и самобытность каждой повести, — загадочно улыбнулся режиссер, пригласив всех на премьеру.