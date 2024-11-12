Спорт помогает поверить в себя

Мероприятия проекта в формате тематических лекций и открытых диалогов проходят для учащейся молодежи Севастополя. Одна из первых лекций состоялась в школе №13 в Каче. С ребятами встретился лектор Общества «Знание», участник спецоперации, военнослужащий Севастопольского гарнизона с позывным «Киборг». Он рассказал, как спорт помог ему вернуться к активной жизни после тяжелого ранения на фронте в результате которого он лишился ноги.

С раннего возраста «Киборг» увлекался спортом, и сейчас занимается плаванием, принимает активное участие в соревнованиях по военно-спортивному многоборью и занимает призовые места. Приняв свое «новое тело», он вдохновляет всех своей целеустремленностью и яркими успехами в спорте.

«Спорт — это не просто увлечение, это моя жизнь. Он помог мне преодолеть трудности, поверить в себя и в свои силы. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, ведь они достижимы, если вы верите в себя», — отметил лектор в беседе с ребятами.

Встреча прошла в формате живой беседы, ребята были впечатлены историей и активным образом жизни лектора. В ответ они рассказали о своих спортивных увлечениях, достижениях, делились мотивацией. Речь также шла о важных составляющих успеха в спорте, таких как выносливость, самодисциплина, способность находить нестандартные решения, не отступать.