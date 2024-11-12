Снова запустят винный туристический поезд

В новогодние каникулы «Виноградный экспресс», составленный из эксклюзивных вагонов-ресторанов с шикарной отделкой и уникальным дизайном, снова отвезет пассажиров на виноградники и винодельни.

Отправление из Севастополя по маршруту Бахчисарай – Инкерман – Севастополь намечено на 21, 29 декабря, а также 2, 4, 6, 11 января.

Теперь будет три категории билетов. Как и летом — самый дешевый тур — «Стандарт» обойдется алкотуристам в 15 тысяч рублей, самый дорогой — «Премиум» — в 55 тысяч. К этим вариантам добавился промежуточный — «Стандарт+» — за 25 тысяч.

Туры отличаются отделкой вагонов, винодельнями, предложенными для экскурсий, возможностью участвовать в викторине с призами от виноделов, а также количеством и качеством закусок в вагоне-ресторане и на дегустациях.