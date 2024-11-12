Робот напомнит о визите к врачу

За день до посещения поликлиники вам с городского телефона позвонит робот.

В Севастополе реализуется региональный проект «Цифровой контур здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Жители города имеют возможность подтвердить или отменить запись к врачу в поликлинику через голосового робота «Робот-122».

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта в автоматическом режиме обзванивает пациентов за день до приема и предлагает подтвердить или отменить запись. При отмене информация передается в городскую медицинскую информационную систему, талон освобождается и становится доступным для записи через Единый контакт центр по номеру «122», регистратуру поликлиники, контакт-центр поликлиник и портал госуслуг.

Робот звонит с городского телефона: +7(8692) 417-417.

Как отметили в департаменте здравоохранения, благодаря технологиям в Севастополе создается общее информационное пространство, которое повышает эффективность взаимодействия врачей и пациентов.