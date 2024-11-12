Предлагают написать географический диктант

В 2024 году площадкой для написания юбилейного географического диктанта в Севастополе выбран конференц-зал Института биологии Южных морей им.Ковалевского РАН на пр.Нахимова, 2.

Диктант будут писать в субботу, 16 ноября, в 11.00. Желающие участвовать должны зарегистрироваться до 14 ноября включительно через онлайн-форму: https://forms.yandexru/u/672.a2d4b02848f519eee4358/, по электронной почте: mironyuk_olga@ibss-rs.ru или по телефону +7(978) 837-75-72.

Распорядок работы площадки 16 ноября таков:

— 11.00 — сбор, регистрация участников и выдача бланков для диктанта;

— 12.00 — просмотр документального фильма «В честь 170-летия Н.Н.Миклухо-Маклая», инструктаж по заполнению бланков;

— 12.30 — диктант;

— 13.15 — сбор заполненных бланков;

— 13.25 — кофе-брейк;

— 13.50 — просмотр документального фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение»;

— 15.00 — закрытие площадки.

Пройти на территорию ИнБЮМа можно, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

«Географический диктант» — это международная просветительская акция Русского географического общества, которая проходит ежегодно с 2015 года. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.

16 и 17 ноября в 12.00 по местному времени миллионы людей по всему миру проверят свои знания о географии России. В этом году вопросы диктанта на 90% состоят из заявок, присланных авторами-любителями в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

Впервые среди участников акции, написавших диктант в очном формате, пройдет розыгрыш призов, который состоится 25 декабря. Розыгрыш будет проводиться по идентификационному номеру бланка диктанта. Трое победителей отправятся в путешествие по России. А один счастливчик примет участие в экспедиции РГО.