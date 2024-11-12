Не хватило 152 учебника

В школе №19 учеников оказалось больше, чем закупленной для них учебной литературы.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку по обращению матери ученика школы №19 по вопросу обеспечения учебниками. Установлено, что в августе 2024 года для этой школы закуплена новая учебная литература на сумму свыше 1,7 млн рублей. На начало учебного года в библиотечке было более 17,7 тысяч экземпляров учебников. Но из-за увеличения количества учащихся этого оказалось недостаточно. На момент прокурорской проверки не хватало 152 учебника.

Чтобы обеспечить учебный процесс, руководству школы пришлось обмениваться учебниками с другими образовательными учреждениями, а также предложить ученикам использовать электронный вариант учебников в региональной информационной системе «Цифровая образовательная среда Севастополя».

Прокуратура внесла директору образовательного учреждения и директору департамента образования представления об устранении нарушений закона, а в отношении должностного лица школы возбудили дело об административном правонарушении по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». В настоящее время библиотечный фонд школы укомплектован в полном объеме, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.