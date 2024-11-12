Готовят грандиозную выставку про Крым

Российская галерея искусств открывает 29 ноября в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» выставку «Наш! Путь на пользу», посвященую 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Крым попытаются представить как уникальное историко-культурное явление, значительно повлиявшее на пути развития Российского государства.

В экспозицию отобраны картины художников первой величины: Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Василия Поленова, Ильи Репина, Александра Дейнеки и многих других. Все они так или иначе были связаны и вдохновлялись Крымом.

История полуострова на выставке показана ретроспективно: от включения Крыма в состав Российской империи в 1783 году и основания Севастополя до настоящего времени и мечты о будущем.

Зрителям представят 400 экспонатов из собрания 66 музеев, архивов и библиотек. Экспозиция поделена на несколько разделов, которые посвящены разным аспектам понимания образа Крыма: научному изучению полуострова, развитию его потенциала, появлению его садов, дворцов и здравниц, героическому прошлому, особой роли в литературе, кинематографе и бесконечным попыткам великих художников запечатлеть крымскую природу.

Подготовка к выставке длилась более двух лет — это не просто экспозиция интересных предметов, но и большой исследовательский проект. Научные сотрудники галереи на протяжении многих месяцев изучали документы и архивы по всей стране. В подготовке принимали участие федеральные и региональные музеи, архивы, библиотеки со всей России, а команда Российской галереи искусств посетила 34 города, объехав страну от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Межмузейный выставочный проект «Наш! Путь на пользу» организован Российской галереей искусств при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Выставка будет работать до 16 марта. Посещение доступно по Пушкинской карте.

Российская галерея искусств входит в состав культурного кластера, который строится на мысе Хрустальный в Севастополе. Сейчас галерея размещена на ул.Портовой в марине «Царская пристань».