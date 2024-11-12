ФСБ пресекла попытку теракта у Балаклавской ТЭС

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, 29-летний местный житель инициативно установил в сентябре 2023 года контакт с СБУ. По заданию иностранной спецслужбы он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов сто долларов, на которые закупил горючую жидкость. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России на месте совершения преступления.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении него возбуждены уголовные дела по ст.275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией), ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (покушение на террористический акт). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Задержанный дал признательные показания. За теракт ему обещали заплатить тысячу долларов.