Выбирали самых красивых и умных

На территории аэродрома в Юхариной балке 9 ноября провели кинологическую выставку. Выставляли немецких и восточно-европейских овчарок. Речь идет о двух монопородных выставках ранга «Кандидат в чемпионы национального клуба породы».

На поле аэродрома организаторы натянули ринг, разместили столы регистрации, установили пьедестал почета для победителей и призеров выставки. Для всех собак-участников выставки подготовили собачьи «вкусняшки» — образцы премиального корма.

Как рассказала «Севастопольской газете» директор АНО «Кинологический центр регионального отделения ДОСААФ Севастополя» Олеся Сергеева, на выставке выбирали не только самых красивых, но еще самых умных и смелых овчарок.

— Все собаки проходят проверку поведения. Они должны продемонстрировать уверенность в себе, желание бороться. Собак также поделили на категории по возрастным группам, по типу шерсти (немецкие овчарки могут быть стандартные и длинношерстные) и по другим экстерьерным параметрам. Вопрос даже не в длине шерсти, а в ее качестве. Она должна быть с подшерстком, мягкая, что необходимо для сохранения функциональности овчарки, — рассказала О.Сергеева.

На выставку съехались активисты породы со всего юга России, в том числе из Ростова-на-Дону, Краснодара, а также из Феодосии, Севастополя, Симферополя. Пригласили и известных в этой области судей, в том числе кёрмастеров (специалист, осуществляющий племенной отбор (кёрунг) овчарок). Наталью Шкляревскую из Ростова-на-Дону и Светлану Букрееву из Магнитогорска. Последняя судила «восточно-европейских овчарок», не скрывая своего особого отношения именно к этой породе.

Родом из 20-х

— Восточно-европейская овчарка — отечественная порода, выведенная в 20-х годах прошлого века. Было время, когда по ряду субъективных причин ее перестали выводить: о собаках этой породы появились часто безосновательные отрицательные отзывы. Сейчас бы сказали, что был сформирован такой маркетинг, что конкуренты «задвинули». Однако энтузиасты породы все же сумели ее сохранить, и спустя какой-то период, наступило счастливое время возрождения этой породы, — рассказала С.Букреева.

По ее словам, в послевоенное время, восточно-европейская овчарка стала самой распространенной и часто самой любимой собачьей породой советских граждан.

— Я обычно сужу немецких и восточно-европейских овчарок, но восточники — мои любимые. Вернее, нелюбимых пород у меня нет, но из овчарок восточно-европейская порода мне ближе, — поделилась С.Букреева.

Медвежий характер

Эксперт пояснила, что на монопородной выставке, в отличие от выставок-шоу оцениваются, в первую очередь, показатели породности.

И в этот раз на выставке выбирали собаку, наиболее приближенную к стандарту, с пониманием, что абсолютного эталона нет, у каждой собаки обязательно есть свои достоинства и недостатки.

Судьи обращали внимание на рабочие качества овчарок, на психику, даже на толщину лап, цвет глаз, углы конечностей, на движения, желание работать, контакт с владельцем или хендлером (человека, который выставляет собаку).

— Я сужу уже 40 лет, начинала еще в Советском Союзе. Знаю, какими должны быть овчарки. Сейчас многие породы меняются не в лучшую сторону, очень часто в рингах встречаешь восточников с примесью немецкой овчарки, — продолжила ликбез С.Букреева.

Она пояснила разницу: у восточников спина должна быть ровная, а у немцев – более покатая, с выраженными углами. Восточно-европейская овчарка крупнее немецкой, и характер у нее более спокойный, а не холеричный.

— Немцы более азартные. Восточники же обладают этаким чуть медвежьим характером: «Могу копать, могу не копать!», «Могу лежать, могу не лежать». Я рада, что сейчас с каждым годом появляется все больше энтузиастов этой породы, потому приезжаю на такие выставки, с удовольствием», — отметила кёрмастер.

Брутальные и элегантные

По ее словам, оценивать собак до выход на ринг нет никакого смысла: бывает, что собака смотрится отлично, пока не выйдет на ринг, а случается, наоборот, до выхода ничем особым не привлекает, зато, потом обнаруживается такая харизма! К тому же, немаловажен признак пола: кобели должны выглядеть мужественно, а суки — элегантно.

С точки зрения неспециалиста, все выставочные собаки выглядели интересно. Не говоря уже о тех, кто был удостоен первых в их собачьей жизни наград. Так, трехлетка немецкая овчарка Гайст в числе первых получила золотую медаль в категории «Открытый класс» — радости ее хозяйки не было предела.

Полугодовалая Офелия была очень смущена неожиданным вниманием к себе, и не сводила глаз с хозяина. Чего не скажешь про восточника Зевса: он дожидался своего выхода на ринг с завидной выдержкой и спокойствием. Ему не впервой.