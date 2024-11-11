Восстанавливают подпорную стену на проспекте Победы, 2-Б

На месте обрушения возводится террасированная девятиметровая стена из сетчатых корзин — габионов. Уже выполнена половина работ. Сдать объект обещают до конца года.

К строительно-монтажным работам подрядчик приступил в июле. За три с половиной месяца рабочие демонтировали остатки подпорной стены, разобрали железобетонные конструкции, разработали котлован и обустроили щебеночное основание, на которое под землю вмонтировали два ряда габионов с наполнением.

— На данный момент происходит сборка четвертого ряда габионов. Всего должно быть девять рядов, — рассказывает ведущий инженер компании-подрядчика ООО «ОСК» Алексей Алексеев.

По его словам, основные и самые сложные работы уже выполнены, так что срывов сроков сдачи объекта не ожидается.

Старая стена, по мнению строителя, рухнула из-за того, что работы были выполнены недобросовестно. Был установлен недостаточно сильный армокаркас: мало арматуры, бетона, которые не выдержали нагрузок. Кроме того, на месте происходило подмывание грунта.

— Что касается проектного решения, то габионы будут выполнять функции, препятствующие насыщению грунта водой, они хорошо отводят воду. Поэтому стоять будут, я надеюсь, надежно и долго, — пообещал заместитель директора ГКУ «Управление и эксплуатация городского хозяйства» Алексей Зубарев.

Согласно контракту, площадка возле дома также будет обустроена — там планируется снова сделать парковку для автомобилей.

Напомним, что в апреле 2019 года на придомовой территории дома №2-Б на пр.Победы рухнула подпорная стена автостоянки, на которой были припаркованы автомобили. Люди не пострадали. Один из автомобилей, приземлился на крышу и получил серьезные повреждения, еще пять зависли над пропастью. Сам дом был сдан в эксплуатацию за два года до происшествия.