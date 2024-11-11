Утвержден приоритетный порядок получения выплат на жилье для семей участников СВО

Молодые семьи участников специальной военной операции смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Приоритетное право на получение таких выплат имели молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом также смогут воспользоваться молодые семьи участников СВО.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного ребенка или нескольких детей. Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщила пресс-служба кабмина.