Творог делали неизвестно из чего

Специалисты Россельхознадзора выявили несоответствие данных ФГИС ВетИС «Меркурий» и документации в дате изготовления молочной продукции, предоставленной одним из крымских предприятий. На внеплановой выездной проверке выяснилось, что в морозильных камерах на предприятии находится 40 кг творога, изготовленного из сырья неизвестного происхождения. В соответствии с законодательством в области ветеринарии, такая продукция признается некачественной и опасной.

По результатам проведенной проверки производитель оштрафован, творог уничтожен, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ранее, по предписанию Россельхознадзора, собственником данного предприятия уже было уничтожено 2,9 т сливочного масла, изготовленного из некачественного молока, в котором содержались остатки лекарственных препаратов.