«Терруар Севастополь» обсудили на Российском винодельческом форуме

На сегодняшний день приоритетный проект развития виноградарства — это 42 участника, 7,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций, 527 новых рабочих мест и более 120 км «винной дороги» по винодельням и виноградникам.

Так представила «Терруар Севастополь» заместитель губернатора Мария Литовко на III Российском винодельческом форуме. Она рассказала о винодельческом проекте, реализуемом в городе с 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Основной составляющей проекта является «винная дорога» — кольцевой туристический маршрут протяженностью более 120 км, объединяющий в себе услуги и продукцию предприятий виноградарства и виноделия, а также места временного размещения туристов, предприятия общественного питания», — сообщила замгубернатора.

М.Литовко отметила, что совместно с департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя была проведена серьезная работа по статусу функциональной зоны виноградников в проекте нового генерального плана города, отдельной зоны СХ 2.1 в ПЗЗ для участников проекта с целью размещения на сельскохозяйственных землях не только объектов виноградарства и виноделия, но также и небольших объектов винного туризма: гостиниц, глэмпингов, ресторанов, дегустационных залов.

Российский винодельческий форум — крупнейшая площадка для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка страны, объединяющий производителей, инвесторов, потребителей и экспертов. В рамках форума прошла конференция винных городов, на которой обсуждались вопросы развития туристической и производственной инфраструктуры винных городов, виноградопригодных земель и поддержки инвесторов в винных городах юга страны.