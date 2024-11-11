Прокуратура проверяет организацию питания в школах и детских садах

Надзорными мероприятиями охвачены средние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи и детские сады Севастополя. Проверка проводится в соответствии с поручением Генерального прокурора Российской Федерации.

Прокуроры, а также специалисты территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС уделят внимание вопросам законности заключения и исполнения договоров об оказании услуг по организации питания детей, качества таких услуг, сбалансированности рациона. Будут оцениваться полнота мер по контролю поступающей и готовой продукции, условия ее хранения, качество и безопасность сырья, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков и другие аспекты, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В Севастополе 63 школ и 78 детских садов. Для организации питания в них заключены договоры с фирмами и индивидуальными предпринимателями. Таких подрядчиков всего 13, сообщили в департаменте образования.

Ранее сообщалось, что представители Роспотребнадзора и департамента образования Севастополя 7 ноября предприняли профилактический выезд в образовательный центр «Казачья бухта» для контроля школьного питания. Нарушений не нашли.