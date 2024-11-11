Обсудили развитие военного волонтерства

Вопросы развития военного волонтерства рассмотрели на первом открытом межрегиональном форуме в Ростове-на-Дону. Мероприятие прошло по инициативе Общероссийской общественной организация богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

«Давно планировали провести форум, посвященный нашей богатырской тематике, но сочли тему военного волонтерства более актуальной и в то же время вполне богатырской. Потому что такая сила духа может быть только у сильных людей, которые и собрались в Ростове!» — объяснил задумку мероприятия президент движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

На форуме собрались руководители организаций, групп и сообществ, оказывающие помощь и поддержку войсковым частям и подразделениям Министерства Обороны РФ, подразделениям, выполняющим боевые задачи на территории проведения СВО, а также военным медицинским и реабилитационным учреждениям.

В центре внимания были несколько направлений волонтерской работы: от плетения маскировочных сетей до изобретения и изготовления различных технических средств, используемых бойцами для выполнения боевых задач. Было отмечено, что большую часть волонтерской работы выполняют женщины.

Участники говорили о контроле качества гуманитарной помощи, создании единого реестра рекомендованных позиций технических средств, способах эвакуации с обстреливаемых территорий мирного населения, налаживании логистики по доставке гуманитарных грузов, сроках изготовления документов, удостоверяющих личности находящихся на лечении в госпиталях бойцов, поддержке местных изобретателей (изготовителей) технических средств, обучении специалистов БПЛА.

Актуальными также признаны вопросы, связанные со страхованием личных автомобилей волонтеров, осуществляющих доставку гуманитарных грузов и признании категории «военный волонтер».

Все озвученные проблемные темы, как пообещал вице-президент ООО СНМ Алексей Савченко, будут приняты в работу для взаимодействия с профильными ведомствами.

Участники форума «Поддержка и развитие военного волонтерства в Российской Федерации» выразили надежду на продолжение его работы на регулярной основе.