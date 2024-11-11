На Приморском бульваре высаживают тюльпаны из Голландии

На городских цветниках высаживают разные сорта тюльпанов. Каждая клумба будет оформлена в определенной цветовой гамме с переливами красного, оранжевого, желтого, розового и фиолетового оттенков.

«Сейчас самое оптимальное время для высадки луковичных растений. С наступлением холодов они уйдут в состояние покоя — за это время тюльпаны укоренятся, сформируются, и уже будущей весной севастопольцы и гости города смогут насладиться великолепием наших клумб», — написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Привезли вовремя

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, в этом году контракт на поставку более 170 тысяч луковиц 17 сортов тюльпанов, двух сортов нарциссов и одного сорта гиацинтов был заключен между ГБУ «Парки и скверы» и индивидуальным предпринимателем из Москвы. Посадочный материал цветочных культур из Королевства Нидерланды (так в контракте) должны были доставить в Севастополь не позже 25 ноября. Общая цена поставки — 6,8 млн рублей.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, «следующей весной на клумбах и цветниках города зацветет около 500 тысяч цветов» на общей площади в один гектар. Работы по высадке тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, виол, маргариток, незабудок ведутся уже сейчас. Посев растений в зиму сделает их более выносливыми и устойчивыми к заболеваниям и возможным весенним заморозкам.

При подсчете выходит, что на один квадратный метр клумбы приходится 50 растений. Это очень густая посадка. Экономичнее было бы найти для клумб цветы более раскидистые и цветущие в нашу неморозную зиму.