На переходе у Омеги будет кнопочный светофор

На пр.Героев Сталинграда, в районе остановки «Бухта Омега» переход будет регулируемый. Там устанавливают светофор.

Как сообщили в департаменте транспорта, планируется, что все работы выполнят до конца ноября.

«Напомним, на этом пешеходном переходе светофор был особенно необходим: для обеспечения безопасности пешеходов через четырехполосную дорогу и для уменьшения заторовых ситуаций. По этому вопросу в департамент транспорта заходило множество обращений как от пешеходов, так и от водителей», — говорится в сообщении дептранса.

На этом переходе сейчас работает камера фиксации непредоставления преимущества пешеходам не нерегулируемом переходе. Водителям такое нарушение обходится в 1500-2500 рублей.