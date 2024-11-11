На переходе у Омеги будет кнопочный светофор
На пр.Героев Сталинграда, в районе остановки «Бухта Омега» переход будет регулируемый. Там устанавливают светофор.
Как сообщили в департаменте транспорта, планируется, что все работы выполнят до конца ноября.
«Напомним, на этом пешеходном переходе светофор был особенно необходим: для обеспечения безопасности пешеходов через четырехполосную дорогу и для уменьшения заторовых ситуаций. По этому вопросу в департамент транспорта заходило множество обращений как от пешеходов, так и от водителей», — говорится в сообщении дептранса.
На этом переходе сейчас работает камера фиксации непредоставления преимущества пешеходам не нерегулируемом переходе. Водителям такое нарушение обходится в 1500-2500 рублей.