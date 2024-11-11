Крепости в Балаклаве и Инкермане пока не на что реставрировать

Такую информацию сообщила ТАСС директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

«В первую очередь мы ведем работы по консервации. Заниматься реставрацией мы в любом случае будем в ограниченных пределах, потому что полная реставрация — это [означает создать на месте крепостей] новодел, — сказала Морозова, отвечая на вопрос ТАСС о том, планируются ли работы по реставрации крепостей Чембало и Каламита. — Художественный проект для этих памятников уже есть. Всегда все упирается в финансирование, но я надеюсь, что нас поддержат и мы все сделаем».

Директор музея пояснила, что объем средств, необходимых для частичной реставрации объектов, настолько большой, что провести работы лишь силами музея невозможно — остается рассчитывать на федеральную помощь или появление меценатов.

«Надеюсь, что в рамках создания яхтенной марины обратят внимание и на Чембало, которая в Балаклаве является культурологической и исторической доминантой. В любом случае, мы работаем над этим (поиском финансирования для реставрации — прим. ТАСС)», — добавила она.

В музее-заповеднике в ответ на запрос ТАСС также подчеркнули, что проведение каких-либо работ по реставрации на объекте культурного наследия (а обе крепости имеют такой статус) может осуществляться только с привлечением лицензированных организаций и при наличии соответствующих проектов, прошедших экспертизу.

Уточняется, что при этом для Каламиты в 2016 году уже были проведены предварительные работы и расчеты сметы для определения стоимости разработки научно-проектной документации. «Консервационно-реставрационные работы на архитектурных объектах крепостного ансамбля планируются, их необходимость давно назрела. Первоочередные работы необходимо сосредоточить на башнях № 1, 2, 4, куртинах № 2, 3», — говорится в сообщении.

Согласно данным музея, крепость Каламита была возведена еще в VI веке, во времена Византийской империи, затем долгое время не функционировала, но была восстановлена в XV веке для защиты находившегося рядом с ней порта православного княжества Феодоро; после захвата Крыма в 1475 году ее еще несколько столетий использовали османы. Крепость Чембало была построена южнее и немногим позднее — во время освоения Крыма генуэзскими купцами в XIV веке, и впоследствии также стала турецким опорным пунктом.