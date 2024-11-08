Завод в Килен-балке экологически безопасен

Это следует из результатов экологической экспертизы по обоснованию хозяйственной деятельности 13 Судоремонтного завода ЧФ Минобороны России.

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Хозяйственной деятельностью судоремонтного завода является комплексный ремонт и работы по поддержанию технической готовности кораблей и судов ВМФ, поэтому экспертиза необходима для обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, указано в пояснении.

Экспертизу проводило севастопольское ООО «Экоцентр», собрав и проанализировав данные о современном состоянии природной среды в районе завода. Как оказалось, концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает санитарно-гигиенических норм и требований к качеству атмосферного воздуха для курортных территорий. Такая же ситуация и с воздействием на морскую среду.

«При безаварийной работе воздействие на морскую среду будет незначительным», — говорится в документе.

Завод находится на значительном удалении от особо охраняемых природных территорий, поэтому негативное воздействие на природу также исключено.